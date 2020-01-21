В Ірані депутат обіцяє винагороду 3 млн дол. за вбивство Трампа, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132423-v-irani-deputat-obicyaie-vynagorodu-3-mln-dol-za-vbyvstvo-trampa.html

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За вбивство Дональда Трампа, президента США, пропонують 3 млн дол.

З відповідною ініціативою виступили в Ірані. Про це повідомляє The New York Times.

Депутат від провінції Керман Ахмад Хамзех запропонував кошти за ймовірний злочин. Це рідний регіон для убитого американцям генерала Касема Сулеймані.

Парламентар вважає, що ліквідації лідера США вимагають усі жителі провінції.

3 млн дол. тому, хто вб'є Трампа, — заявив він.

Хамзех додав, що Тегеран повинен мати ядерну зброю. Це, на його думку, захистить країну від зовнішнього втручання. Виробництво ракет більшої дальності, які здатні нести нетрадиційні боєголовки, депутат назвав природнім правом.

Роберт Вуд, представник США при Конференції ООН із роззброєння, відреагував на заяву. Він назвав висловлювання смішними, а також закликав владу Ірану змінити свою поведінку.

Нагадаємо, 3 січня ВПС США ліквідували Касема Сулеймані поблизу аеропорту Багдада. Іранського військового знищили за особистим розпорядженням президента США Дональда Трампа.