В Иране депутат обещает вознаграждение 3 млн долл. за убийство Трампа, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132423-v-irane-deputat-obeschaet-voznagrajdenie-3-mln-doll-za-ubiystvo-trampa.html

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За убийство Дональда Трампа, президента США, предлагают 3 млн долл.

С соответствующей инициативой выступили в Иране. Об этом сообщает The New York Times.

Депутат от провинции Керман Ахмад Хамзех предложил деньги. Это родной регион для убитого американцам генерала Касема Сулеймани.

Парламентарий считает, что ликвидации лидера США требуют все жители провинции.

3 млн долл. тому, кто убьет Трампа, — заявил он.

Хамзех добавил, что Тегеран должен иметь ядерное оружие. Это, по его мнению, защитит страну от внешнего вмешательства. Производство ракет большей дальности, которые способны нести нетрадиционные боеголовки, депутат назвал естественным правом.

Роберт Вуд, представитель США при Конференции ООН по разоружению, отреагировал на заявление. Он назвал высказывания смешными, а также призвал власти Ирана подумать о своем поведении.

Напомним, 3 января ВВС США ликвидировали Касема Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. Иранского военного уничтожили по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.