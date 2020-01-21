Дело Гандзюк: Павловского арестовали до 4 марта, фото — ТСН

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Печерский районный суд Киева 21 января частично удовлетворил ходатайство прокуроров и арестовал без права внесения залога фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Он будет находиться в СИЗО до 4 марта.

Об этом сообщается в трансляции из зала суда. Жалобу защитника о незаконности задержания отклонили. Сегодня в суде объявили только краткую часть постановления, полный текст в суде зачитают 24 января.

Павловского задержали 20 января в Херсоне во время спецоперации МВД. Его подозревают в организации убийства секретаря горсовета и активистки Екатерины Гандзюк. В частности, Павловскому инкриминируют сокрытие нападения на Гандзюк и создание преступной организации. Сторона обвинения просила арестовать Павловского на два месяца.

Кроме него, в Херсоне вчера задержали членов так называемой группировки «Москалей»: Сергея Брагу, Владимира Галушко, Руслана Агаева, Павла Пилипенко, Елену Кравченко-Скалозуб, Сергея Попова, Алексея Москаленко, Николая Ставицкого.

Павловского уже задерживали 10 ноября 2018 года и объявили подозрение в организации нападения на Гандзюк. Впоследствии избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог. В апреле 2019 года суд изменил подозрение с «организации» на «укрывание» преступления, а в мае отпустил Павловского под домашний арест из-за «неудовлетворительного состояния его здоровья».