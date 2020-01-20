Дело Гандзюк: силовики проводят 30 обысков в ходе спецоперации в Херсонской области, фото — Офис генпрокурора

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В Херсоне с самого утра 20 января проводится спецоперация по задержанию преступной организации. В центре бронетранспортеры, сотрудники полиции блокируют въезд-выезд из города.

Пресс-служба Офиса генерального прокурора сегодня заявила, что экс-помощнику нардепа сообщили о подозрении, а в регионе проводится «спецоперация с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества».

В Херсоне и Олешках прокуратура и оперативники Службы безопасности проводят около 30 обысков, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, сообщает «Мост».

В приемной председателя Херсонского облсовета сообщили, что глава этого органа самоуправления на рабочем месте 20 января отсутствует. Однако Мангер по телефону сообщил, что находится в облсовете. Стало известно, что он сам приехал в полицию. Под Главным управлением Нацполиции в Херсонской области стояла его машина.

Житель Херсона Александр Власов рассказал в комментарии «Громадському», что обыски проводят и в доме Игоря Павловского, бывшего помощника экс-нардепа Паламарчука.

В шесть часов утра под дом Павловского приехали машины. БТР стоит, полиция, СБУшные машины. По нашей информации — ему инкриминируют создание преступной группировки, — сказал Власов.

1 ноября 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка пообещал в ближайшие дни обнародовать важную информацию относительно расследования убийства Гандзюк.

Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Она умерла в киевской клинике через три месяца. Полиция задержала пятерых подозреваемых (Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук). В апреле 2019 года им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. В июне обвиняемые признали свою вину, пошли на сделку со следствием и Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.

По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский (помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука). Павловскому объявили подозрение и он несколько попадал в больницу. Сейчас он игнорирует заседания Приморского райсуда Одессы.

Председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его. Активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны еще и херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.