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Зеленский и «слуги народа» поедут на форум в Давосе. Фото: «Слуга народа»

Зеленский и 17 «слуг народа» едут на форум в Давосе

20 янв 2020, 12:21
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Президент Владимир Зеленский и 17 народных депутатов от фракции «Слуга народа» поедут в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Президент посетит Давос 22 января и примет участие в ежегодном заседании форума.

Также Владимир Зеленский во время поездки намерен провести встречи с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций, пишет пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, на форум поедут и народные депутаты Украины. От фракции «Слуга народа» во Всемирном экономическом форуме примут участие 17 депутатов. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу фракции.

В Давос поедут глава парламентской фракции Давид Арахамия, его первый заместитель и заместитель Александр Корниенко и Евгения Кравчук, а также другие депутаты. Также Швейцарию посетят и депутаты из фракции «Голос». Туда поедут, в частности, Ярослав Юрчишин, Юлия Клименко, Ярослав Железняк и другие. Точное количество народных избранников от «Голоса», которые поедут на экономический форум, не сообщается.

Остальные депутатские группы и фракции не рассказали, посетят ли их представители форум в Давосе.

Отметим, Всемирный экономический форум состоится 21−24 января в Давосе (Швейцария). В нем примут участие представители 118 стран.

Как сообщалось, также от Украины для участия в форуме зарегистрированы олигархи Вадим Новинский и Виктор Пинчук, глава МИД Вадим Пристайко и другие.


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