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Вырастет ли ВВП Украины в этом году: прогноз Всемирного банка. Фото: rbc.ua

Вырастет ли ВВП Украины в этом году: прогноз Всемирного банка

9 янв 2020, 16:37
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ВВП Украины вырастет в 2020 году. Прогноз прироста мировой и украинской экономики дал Всемирный банк.

Рост ВВП Украины в этом году ожидается на уровне 3,7%, что на 0,3% больше, чем в прошлом году. А мировой ВВП достигнет 2,5%, говорится в докладе банка о перспективах мировой экономики.

Рост мирового ВВП происходит благодаря увеличению объема инвестиций и торговли по сравнению с прошлым годом, хотя еще сохраняются риски снижения этих показателей.

Также в докладе Всемирного банка отмечается, что в 2021—2022 годах ВВП Украины вырастет до 4,2%.

В то же время экономический рост США замедлится до 1,8% из-за высоких пошлин и политической неопределенности в стране. В 2019 году этот показатель составлял 2,3%.

К тому же, в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах темпы экономического роста будут низкими. Это обусловлено отсутствием структурных реформ.

Всемирный банк также определил некоторые риски, которые могут ухудшить экономическую ситуацию. Среди них — повторная эскалация торговой напряженности, неопределенность торговой политики и финансовые потрясения.

Напомним, ранее во Всемирном банке заявили, что открытие рынка земли позволит ускорить рост ВВП Украины на 0,5−1,5%.

ВВП — внутренний валовой продукт — показатель развития экономики, который измеряется стоимостью товаров и услуг, произведенных в стране за год для конечного использования.

Источник: Ракурс


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