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Чи зросте ВВП України: прогноз Світового банку. Фото: rbc.ua

Чи зросте ВВП України цьогоріч: прогноз Світового банку

9 січ 2020, 16:37
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ВВП України зросте в 2020 році. Прогноз приросту світової та української економіки дав Світовий банк.

Зростання ВВП України цьогоріч очікується на рівні 3,7%, що на 0,3% більше, ніж торік. А світовий ВВП досягне 2,5%, йдеться в доповіді банку про перспективи світової економіки.

Зростання світового ВВП відбувається завдяки збільшенню обсягу інвестицій і торгівлі порівняно з минулим роком, хоча ще зберігаються ризики зниження цих показників.

Також у доповіді Світового банку зазначається, що в 2021—2022 роках ВВП України зросте до 4,2%.

Водночас економічне зростання США сповільниться до 1,8% через високі мита та політичну невизначеність країни. У 2019 році цей показник становив 2,3%.

До того ж, у країнах із ринком, що формується, та в країнах, які розвиваються, темпи економічного зростання будуть низькими. Це зумовлено відсутністю структурних реформ.

Світовий банк також визначив певні ризики, які можуть погіршити економічну ситуацію. Серед них — повторна ескалація торгової напруженості, невизначеність торговельної політики і фінансові потрясіння.

Нагадаємо, раніше у Світовому банку заявили, що відкриття ринку землі дозволить прискорити зростання ВВП України на 0,5−1,5%.

ВВП — внутрішній валовий продукт — показник розвитку економіки, який вимірюється вартістю товарів та послуг, вироблених у країні за рік для кінцевого використання.

Джерело: Ракурс


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