Зеленський і «слуги народу» поїдуть на форум у Давосі. Фото: «Слуга народу»

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Володимир Зеленський і 17 народних депутатів від фракції «Слуга народу» поїдуть до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Президент відвідає Давос 22 січня і братиме участь у щорічному засіданні форуму.

Також Володимир Зеленський під час поїздки має намір провести зустрічі з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій, пише прес-служба Офісу президента.

Окрім того, на форум поїдуть і народні депутати України. Від фракції «Слуга народу» у Всесвітньому економічному форумі візьмуть участь 17 депутатів. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу фракції.

У Давос поїдуть глава парламентської фракції Давид Арахамія, його перший заступник і заступник Олександр Корнієнко та Євгенія Кравчук, а також інші депутати. Також Швейцарію відвідають і депутати з фракції «Голос». Туди поїдуть, зокрема, Ярослав Юрчишин, Юлія Клименко, Ярослав Железняк та інші. Точна кількість народних обранців від «Голосу», які поїдуть на економічний форум, не повідомляється.

Решта депутатських груп і фракцій не розказали, чи будуть їхні представники на форумі в Давосі.

Зазначимо, Всесвітній економічний форум відбудеться 21−24 січня. У ньому братимуть участь представники 118 країн.

Як повідомлялося, також від України для участі у форумі зареєстровані олігархи Вадим Новинський і Віктор Пінчук, глава МЗС Вадим Пристайко та інші.