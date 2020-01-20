Китайський коронавірус вже вбив трьох людей. Фото: express-k.k

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Невідомий вірус у Китаї вбив вже трьох осіб. Лише за минулі вихідні невідомим раніше коронавірусом заразилися 139 осіб.

Вперше невідому медикам хворобу зафіксували у грудні 2019 року, її виявили у китайському Ухані. Однак зараження коронавірусом фіксували й у Таїланді, Японії та Південній Кореї. Станом на 20 січня кількість заражених у КНР лише за офіційними даними вже перевищує 200 осіб. Про це сьогодні повідомляє «BBCУкраїна».

За інформацією медиків, до коронавірусів відноситься велика кількість вірусів, але лише сім із них здатні вражати людину. Новий вірус викликає розвиток пневмонії. Експерти припускають, що спалах вірусу може бути пов’язаним ринком морепродуктів в Ухані. На цьому ринку також продавали тварин і люди від них могли заразитися невідомою хворобою. Попередньо відомо, що всі інфіковані або жили в Ухані, або відвідували його під час подорожей.

Раніше влада КНР заявила, що не фіксувалися випадки, коли одна людина заразилася цим вірусом від іншої. Проте британські вчені не виключають, що збудник потенційно може передаватися людиною.

Тим часом у Всесвітній організації здоров’я не радять запроваджувати жодних обмежень на подорожі чи торгівлю з Китаєм та заявляють, що стежать за спалахом.

Нагадаємо, днями китайський вірус виявили в Японії. Рентгенівські знімки показали ознаки запалення легенів. Ще один випадок зараження зафіксовано в Таїланді у 61-річної китаянки з міста Ухань, у якої піднялася температура під час проходження контролю в аеропорту.