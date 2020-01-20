Китайский коронавирус уже убил трех человек. Фото: express-k.k

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Неизвестный вирус в Китае убил уже трех человек. Только за прошедшие выходные неизвестным ранее коронавирусом заразились 139 человек.

Впервые неизвестную медикам болезнь зафиксировали в декабре 2019 года, ее обнаружили в китайском Ухане. Однако заражение коронавирусом фиксировали и в Таиланде, Японии и Южной Кореи. По состоянию на 20 января число зараженных в КНР только по официальным данным уже превышает 200 человек. Об этом сегодня сообщает «BBC Україна».

По информации медиков, к коронавирусам относится большое количество вирусов, но лишь семь из них способны поражать человека. Новый вирус вызывает развитие пневмонии. Эксперты предполагают, что вспышка вируса может быть связана с рынком морепродуктов в Ухане. На этом рынке также продавали животных и люди от них могли заразиться неизвестной болезнью. Предварительно известно, что все инфицированные или жили в Ухане, или посещали его во время путешествий.

Ранее власти КНР заявили, что не фиксировались случаи, когда один человек заразился этим вирусом от другого. Однако британские ученые не исключают, что возбудитель потенциально может передаваться человеком.

Тем временем во Всемирной организации здоровья не советуют вводить никаких ограничений на путешествия или торговлю с Китаем и заявляют, что следят за вспышкой.

Напомним, на днях китайский вирус обнаружили в Японии. Рентгеновские снимки показали признаки воспаления легких. Еще один случай заражения зафиксирован в Таиланде у 61-летней китаянки из города Ухань, у которой поднялась температура во время прохождения контроля в аэропорту.