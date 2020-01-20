Справа Гандзюк: силовики проводять 30 обшуків під час спецоперації на Херсонщині, фото — Офіс генпрокурора

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У Херсоні з самого ранку 20 січня проводиться спецоперація по затриманню злочинної організації. У центрі бронетранспортери, співробітники поліції блокують в’їзд-виїзд з міста.

Прес-служба Офісу генерального прокурора сьогодні заявила, що екс-помічнику нардепа повідомили про підозру, а в регіоні проводиться «спецоперація з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна».

У Херсоні та Олешках прокуратура і оперативники Служби безпеки проводять приблизно 30 обшуків з метою знаходження додаткових доказів у справі про вбивство Катерини Гандзюк, повідомляє «Мост».

У приймальні голови Херсонської облради повідомили, що очільника цього органу самоврядування на робочому місці 20 січня немає. Мангер по телефону повідомив, що він знаходиться в облраді.

Стало відомо, що він сам приїхав в поліцію. Під Головним управлінням Нацполіції у Херсонській області стояла його машина.

Мешканець Херсона Олександр Власов розповів у коментарі «Громадському», що обшуки проводять і в будинку Ігоря Павловського, екс-помічника колишнього нардепа Паламарчука.

О шостій годині ранку під будинок Павловського приїхали машини. БТР стоїть, поліція, СБУшні машини. За нашою інформацією — йому інкримінують створення злочинного угруповання, — сказав Власов.

1 листопада 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка пообіцяв найближчими днями оприлюднити важливу інформацію з розслідування вбивства Гандзюк.

Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня 2018 року у Херсоні. Вона померла у київській клініці через три місяці. Поліція затримала п’ятьох підозрюваних (В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук). У квітні 2019 року їм змінили підозру із вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. У червні обвинувачені визнали свою провину, пішли на угоду зі слідством і Покровський райсуд Дніпропетровської області виніс вироки виконавцям.

За версією друзів Гандзюк, посередником між виконавцями злочину та замовником начебто був Ігор Павловський (помічник народного депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука). Павловському оголосили підозру й він потрапляв до лікарні з гіпертонічним кризом. Нині він ігнорує засідання Приморського райсуду Одеси.

Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її. Активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні ще й херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.