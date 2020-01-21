Новый мировой рекорд с близнецами сорвался из-за сбившихся со счета организаторов. Фото: Reuters

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Ракурс

Новый мировой рекорд с близнецами хотели установить на Шри-Ланке. Там общественная организация Sri Lanka Twins решила собрать в одном месте тысячи пар близнецов, чтобы побить предыдущий рекорд Книги рекордов Гиннесса по количеству двойняшек в одном месте. Однако из-за огромного наплыва людей организаторы не справились с регистрацией всех близнецов.

Организаторы рассказали, что большое количество участников привело к очередям и хаотичной ситуации. Это случилось также из-за строгих правил отбора. Двойняшек нужно было зарегистрировать, сверить их документы и сфотографировать. Этот процесс занимал минимум пять минут для каждой пары, пишет ВВС.

Строгие правила Книги рекордов Гиннесса запрещают хаотичную ситуацию при регистрации рекорда, поэтому его могут не засчитать. Однако организаторы заявили, что в таком случае соберут близнецов еще раз. Участники мероприятия сказали, что вернуться еще раз, если потребуется.

Предыдущий мировой рекорд по количеству близнецов был установлен в 1999 году на Тайване. Тогда в одном месте собрались 3961 пар близнецов, 37 тройняшек и четверо четверняшек.

Как писал «Ракурс», кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге 12 октября 2019 года стал первым спортсменом в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию ​​(42 км 195 м) меньше, чем за два часа. Однако этот результат не будет засчитан как официальный рекорд, поскольку марафон проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).