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Ракурс
Новый мировой рекорд с близнецами сорвался из-за сбившихся со счета организаторов. Фото: Reuters

Нашествие близнецов: на Шри-Ланке пытались установить рекорд Гиннесса (ФОТО)

21 янв 2020, 17:38
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Новый мировой рекорд с близнецами хотели установить на Шри-Ланке. Там общественная организация Sri Lanka Twins решила собрать в одном месте тысячи пар близнецов, чтобы побить предыдущий рекорд Книги рекордов Гиннесса по количеству двойняшек в одном месте. Однако из-за огромного наплыва людей организаторы не справились с регистрацией всех близнецов.

Организаторы рассказали, что большое количество участников привело к очередям и хаотичной ситуации. Это случилось также из-за строгих правил отбора. Двойняшек нужно было зарегистрировать, сверить их документы и сфотографировать. Этот процесс занимал минимум пять минут для каждой пары, пишет ВВС.

На Шри-Ланке собрались тысячи пар близнецов. Фото: AFP

Строгие правила Книги рекордов Гиннесса запрещают хаотичную ситуацию при регистрации рекорда, поэтому его могут не засчитать. Однако организаторы заявили, что в таком случае соберут близнецов еще раз. Участники мероприятия сказали, что вернуться еще раз, если потребуется.

На Шри-Ланке собрались тысячи пар близнецов. Фото: Reuters

На Шри-Ланке собрались тысячи пар близнецов. Фото: Reuters

Предыдущий мировой рекорд по количеству близнецов был установлен в 1999 году на Тайване. Тогда в одном месте собрались 3961 пар близнецов, 37 тройняшек и четверо четверняшек.

Как писал «Ракурс», кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге 12 октября 2019 года стал первым спортсменом в истории, которому удалось пробежать марафонскую дистанцию ​​(42 км 195 м) меньше, чем за два часа. Однако этот результат не будет засчитан как официальный рекорд, поскольку марафон проходил не под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).


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