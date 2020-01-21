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Ракурс
Херсонский морской торговый порт. Фото: Инфоиндустрия

Херсонский морской торговый порт передан в концессию

21 янв 2020, 18:04
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Государственное предприятие «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП) передано в концессию. После проведения конкурса, который длился с 12 сентября 2019 года, был определен победитель. Концессионером ХМТП стало общество с ограниченной ответственностью «Рисоил-Херсон».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук подчеркнул, что конкурс был полностью прозрачен и победил лучший кандидат. Инвестиционные обязательства концессионера составляют 300 млн грн. Именно такую сумму ООО «Рисоил-Херсон» инвестирует в ХМТП.

Единоразовый концессионный платеж составляет 12 млн грн. Кроме этого, ежегодно ООО «Рисоил-Херсон» будет перечислять в госбюджет Украины 7% от дохода ХМТП.

Помимо этого, концессионер обязуется вложить 18 млн грн в инфраструктуру Херсона.

Согласно информации сервиса YouControl, ООО «Рисоил-Херсон» зарегистрировано 19 ноября 2019 года, а размер уставного фонда общества составляет 50 тыс. грн. Конечными бенефициарами предприятия являются граждане Грузии Давид Бежуашвили и Шота Хаджишвили, а также гражданин Украины Александр Минов.

Учредителями концессионера выступают ООО «Петро ойл энд кемикалс» (Украина) и акционерное общество «Risoil S.A.» (Швейцария).

Источник: Ракурс


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