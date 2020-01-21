Северная Корея прекратила придерживаться моратория на ядерные испытания, фото: North Korea - Pyongyang

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Мораторий на ядерные и ракетные испытания нарушен КНДР.

Власти Северной Кореи не станут придерживаться соответствующих норм. Чу Ен Чхоль, советник представительства Северной Кореи при ООН, заявил об этом на конференции по вопросам разоружения в Женеве.

По словам дипломата, причин для дальнейшего одностороннего выполнения обязательства не найдено. Он намекнул, что США не выполняют своих обязательств. Чиновник обвинил Вашингтон в введении «негуманных санкций».

Другая сторона отказывается соблюдать, — заявил Чу.

Дипломат добавил, что США проводят враждебную политику против КНДР. По его словам, Корейский полуостров никогда не будет денуклеаризований.

США не раз предлагали КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о намерении больше не продлевать мораторий на испытания ядерного оружия.

Напомним, в сентябре военные КНДР тестировали сверхбольшой реактивную установку. Пуском руководил лично Ким Чен Ын.