Британские ученые обнаружили «универсальный метод» лечения рака. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n132428-britanskie-uchenye-obnarujili-universalnyy-metod-lecheniya-raka.html

Ракурс

Лечение рака продолжают изучать ученые. Британские специалисты из университета Кардиффа заявили о новом открытии. Они нашли в организме человека Т-клетку — вид лимфоцитов, который якобы может отличать раковые клетки от здоровых.

Это открытие может позволить медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток, пишет журнал Nature Immunology.

Ученые добавляют, что еще не испытывали новый метод клинически, но уверены в его потенциале. По словам британских специалистов, в теории новый метод лечения может помочь в борьбе со всеми видами онкозаболеваний.

Специалисты рассказали, что Т-клетки способны определять антигены, опасные для организма. Они это делают с помощью специальных химических рецепторов. Ученым удалось найти способ сделать так, чтобы лимфоциты атаковали широкий спектр раковых клеток, но не трогали здоровые.

Испытания были проведены только на клетках и животных, однако результаты остались положительными. Метод опробовали на клетках рака легких, крови, кишечника, молочной железы, простаты, яичников и шейки матки.

В будущем эти клетки намерены брать у онкобольных, генетически модифицировать их, чтобы у Т-лимфоцитов появлялся нужный рецептор, обнаруживающий раковые клетки, а потом вводить их в пациента.

Как писал «Ракурс», ранее было опубликовано исследование, согласно которому ожирение и избыточный вес может помочь в лечении раковых заболеваний.