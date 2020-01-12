Программа медицинских гарантий. Фото: CC0 Public Domain / Max Pixel

https://racurs.ua/2522-programma-medicinskih-garantiy-rannyaya-diagnostika-raka-i-nemnogo-stomatologii-za-chto.html

Ракурс

Новый год в медицине начнется 1 апреля. В этот день стартует Программа медицинских гарантий — перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациентам бесплатно. 1 апреля украинская медицина перейдет от бюджетного финансирования отрасли (в виде медицинской субвенции) к оплате за оказанные медицинские услуги.

Деньги пойдут за пациентом не только на первичку к семейному врачу, но и к лорам, гастроэнтерологам и другим узким специалистам, в стационары, на лечение инсультов и инфарктов, онкоскрининг и паллиативную помощь, медицинскую реабилитацию... «Ракурс» разбирался, как нововведения могут отразиться на каждом из нас и на какую бесплатную медицинскую помощь можно рассчитывать в рамках Программы гарантий медицинской помощи.

Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи: как получить пропуск в бесплатную медицину

Пока медицинская реформа затронула первичку — семейных врачей, педиатров и терапевтов. В этом году трансформация коснется вторичного звена медицинской помощи, которое делится на амбулаторную (консультации узких специалистов, обследования и различные манипуляции) и стационарную (лечение в стационаре, плановые и экстренные операции), а также третичного звена — высокоспециализированной медпомощи. Государство за все это и многое другое обещает заплатить по Программе гарантий оказания медицинской помощи.

В госбюджете-2020 на Программу медицинских гарантий выделено 72 млрд грн (это около 64% от общего бюджета на медицину). Из них на первичную медпомощь уйдет 19,1 млрд грн, на специализированную амбулаторную и стационарную — 44,4 млрд грн, экстренную медицинскую помощь, которая будет предоставляться в рамках Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи, — 4,6 млрд грн, на медицинскую реабилитацию — 0,5 млрд грн, паллиативную медпомощь — 0,3 млрд грн.

Важный нюанс: пропуск в бесплатную медицину находится у врача первичного звена, с которым вы подписали декларацию. Именно семейный врач, терапевт или педиатр для ребенка в большинстве случаев должен дать направление (электронное) к офтальмологу, гастроэнтерологу или другому узкому специалисту. Реформаторы обещают, что теперь вы сможете обратиться к профильному врачу или, например, лечь на операцию не только в «свою» поликлинику или больницу, а в любое медучреждение страны — Национальная служба здоровья (НСЗУ) перечислит деньги за ваше лечение.

К каким врачам можно обратиться самостоятельно по Программе медицинских гарантий

По Программе гарантий медицинской помощи самостоятельно можно обратиться к некоторым врачам — например, к гинекологу, наркологу, психиатру, стоматологу, травматологу.

Согласно требованиям к медицинским услугам, которые будут предоставляться по Программе медицинских гарантий, опубликованным на сайте Нацслужбы здоровья, основанием для предоставления амбулаторной услуги являются:

направление врача по оказанию первой медицинской помощи, с которым заключена декларация о выборе врача;

направление лечащего врача;

самообращение к врачу-акушеру-гинекологу, врачу-гинекологу детскому и подросткового возраста, врачу-педиатру, врачу-психиатру, врачу-психиатру детскому, врачу-психиатру подростковому, врачу-наркологу, врачу-стоматологу, врачу-стоматологу детскому, врачу-ортопеду-травматологу, врачу-ортопеду-травматологу детскому;

самообращение к врачу, у которого пациент с хроническими заболеваниями находится под контролем;

самообращение при неотложном состоянии.

Программа государственных гарантий медицинской помощи — на что рассчитывать

Экстренная и первичная медицинская помощь

О том, для чего нужен семейный врач и какие обследования у него бесплатны, читайте в статье «Медицинская реформа: за что пациентам платить больше не нужно?»

Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медицинская помощь

Кроме консультаций узких специалистов амбулаторные услуги включают:

лабораторные, функциональные и инструментальные обследования, малые хирургические вмешательства;

медицинскую помощь в условиях дневного стационара;

услуги по медицинской реабилитации;

плановую стоматологическую помощь детям до 16 лет (например, лечение кариеса, глубоких фисур временных и постоянных зубов, удаление временных зубов, флюороз, пародонтит, гингивит (катаральный, гипертрофический, язвенный и др.);

ургентную (неотложную) стоматологическую помощь взрослым и детям;

медицинскую реабилитацию (кроме той, что определена другими отдельными пакетами услуг).

Онкоскрининг — в приоритете

Украинцы часто обращаются к врачам с уже запущенными формами онкозаболеваний. Этот факт влияет и на уровень выживаемости, и на стоимость лечения. По темпам распространения различных видов рака Украина занимает второе место в Европе. По данным Национального канцер-реестра, ежегодно около 140 тыс. украинцев узнают, что у них рак. Злокачественные новообразования поражают в нашей стране каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину. Показатель смертности при этом значительно выше по сравнению с европейскими странами. Внедрение ранней диагностики онкозаболеваний могло бы спасти немало жизней.

В 2020 году обещают бесплатную раннюю диагностику наиболее распространенных в Украине онкологических заболеваний. Если быть более точными — это маммография грудных желез, гистероскопия (для выявления гинекологических проблем), эзофагогастродуоденоскопия (также известна как гастроскопия или фиброгастроскопия — метод, позволяющий исследовать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку), колоноскопия (кишечник), цистоскопия (мочевой пузырь) и бронхоскопия.

Ранняя диагностика онкозаболеваний — среди приоритетов. На онкоскрининг в бюджете заложено 1 млрд грн. Чтобы получать средства по приоритетному тарифу, медицинское учреждение должно соответствовать требованиям НСЗУ к поставщикам таких услуг. В частности, иметь современную медицинскую аппаратуру. Так, маммография должна проводиться только на цифровом маммографе.

Как попасть на бесплатный онкоскриниг? Взять направление у семейного врача, с которым подписана декларация, или у вашего лечащего врача. Основанием для проведения исследования также является возраст пациента. Маммография назначается женщинам 40 лет и старше, гистероскопия — от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия — для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия — от 40 лет и старше. Гистологические обследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента. Все обследования должны проводиться с соблюдением стандартов обезболивания.

Стационарная помощь

Сюда входит проведение хирургических операций взрослым и детям по различным направлениям (гинекология, нейрохирургия, онкохирургия, травматология, офтальмология, проктология, хирургия сердца и многое другое). В условиях стационара в рамках Программы медицинских гарантий также оказывают медицинскую помощь взрослым и детям с нехирургическими (соматическими) заболеваниями по различным направлениям (акушерство, гинекология, гематология, эндокринология, инфекционные болезни, нефрология, пульмонология и др.). В стационарную помощь также входят все лекарства, которые сейчас пациенты зачастую покупают сами.

Основанием для предоставления бесплатных услуг для пациента в стационаре является:

направление врача первичного звена, с которым заключена декларация;

направление лечащего врача;

доставка бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи;

направление из другого клинического подразделения учреждения в случае нахождения пациента на стационарном лечении;

самообращение в неотложном состоянии.

Лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, а также медицинская помощь женщинам при родах, неонатальная медпомощь (новорожденным) были отнесены к приоритетным в сфере здравоохранения в 2020‒2022 годах. За эти медицинские услуги клиникам будут платить больше — но только в том случае, если медучреждение соответствует всем необходимым требованиям. Так, клиники, планирующие лечить мозговые инсульты, должны проводить тромболитическую терапию (при ишемическом инсульте), иметь оборудование для нейровизуализации — КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография).

Не так давно Украинская ассоциация борьбы с инсультом провела мониторинг. Результаты трудно назвать утешительными: из 500 отделений, принимающих больных с инсультами головного мозга, 300 не имели надлежащего оборудования. Как отмечают специалисты, больницы без этого оборудования лечить инсульты попросту не имеют права.

В Программу медицинских гарантий в 2020 году также вошли:

диагностика, химиотерапевтическое и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей;

психиатрическая помощь взрослым и детям;

диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом;

диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека;

паллиативная медицинская помощь — как в условиях стационара, так и на дому у пациента — мобильными паллиативными бригадами;

медицинская реабилитация (как в стационаре, так и амбулаторно).

Бесплатная медицина по Программе государственных гарантий — хватит ли денег?

Для того чтобы получать деньги от НСЗУ за предоставленные медицинские услуги, клиники должны выполнить ряд условий: пройти процесс автономизации, компьютеризации, подключиться к общей электронной базе, а также располагать необходимым оборудованием, иметь действующую лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. Не все регионы идут нога в ногу. Есть области-отличники, а есть отстающие. Эксперты предупреждают, что клиники, которые мы привыкли посещать, могут не получить финансирование на определенные манипуляции, или его будет недостаточно. Вам могут отказать или предложить платную услугу.

Много вопросов к тарифам на медицинские услуги. Мол, они просчитаны для переходного периода, а также исходя из имеющихся средств. На сколько их хватит? В Минздраве согласились с этим утверждением, замечая, что, как бы там ни было, но существующее положение дел в медицине менять нужно. И заверили, что с 1 апреля за роды, инфаркт, инсульт и другие медуслуги, вошедшие в Программу медицинских гарантий, пациент не должен платить из своего кармана. В противном случае следует жаловаться на горячую линию. А еще обещают широкую информационную кампанию в отношении бесплатных услуг и медучреждений, заключивших договоры с Нацслужбой здоровья.