Програма медичних гарантій. Фото: CC0 Public Domain / Max Pixel

https://racurs.ua/ua/2522-programa-medychnyh-garantiy-rannya-diagnostyka-raku-i-trohy-stomatologiyi-za-scho-derjava.html

Ракурс

Новий рік у медицині розпочнеться 1 квітня. Цього дня стартує Програма медичних гарантій — перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнтам безкоштовно. 1 квітня українська медицина перейде від бюджетного фінансування галузі (у вигляді медичної субвенції) до оплати за надані медичні послуги.

Гроші підуть за пацієнтом не лише на первинку до сімейного лікаря, а й до лорів, гастроентерологів та інших вузьких спеціалістів, у стаціонари, на лікування інсультів та інфарктів, онкоскринінг і паліативну допомогу, медичну реабілітацію... «Ракурс» розбирався, як новації можуть відбитися на кожному з нас і на яку безкоштовну медичну допомогу можна розраховувати в рамках Програми гарантій медичної допомоги.

Програма державних гарантій безкоштовної медичної допомоги: як отримати перепустку в безкоштовну медицину

Поки що медична реформа торкнулася первинки — сімейних лікарів, педіатрів і терапевтів. Цього року трансформація дійде до вторинної ланки медичної допомоги, яка ділиться на амбулаторну (консультації вузьких фахівців, обстеження і різні маніпуляції) і стаціонарну (лікування у стаціонарі, планові та екстрені операції), а також до третинної ланки — високоспеціалізованої медичної допомоги. Держава за все це і багато іншого обіцяє заплатити згідно з Програмою гарантій надання медичної допомоги.

У держбюджеті-2020 на Програму медичних гарантій виділено 72 млрд грн (це близько 64% від загального бюджету на медицину). З них на первинну медичну допомогу піде 19,1 млрд грн, на спеціалізовану амбулаторну та стаціонарну — 44,4 млрд грн, екстрену медичну допомогу, яка надаватиметься в рамках Програми державних гарантій надання медичної допомоги, — 4,6 млрд грн, на медичну реабілітацію — 0,5 млрд грн, паліативну медичну допомогу — 0,3 млрд грн.

Важливий нюанс: пропуск у безкоштовну медицину можна взяти у лікаря первинної ланки, з яким ви підписали декларацію. Саме сімейний лікар, терапевт або педіатр для дитини в більшості випадків має дати направлення (електронне) до офтальмолога, гастроентеролога або іншого вузького спеціаліста. Реформатори обіцяють, що тепер ви зможете звернутися до профільного лікаря або, наприклад, лягти на операцію не лише у «свою» поліклініку або лікарню, а в будь-який медичний заклад країни — Національна служба здоров'я (НСЗУ) перерахує гроші за ваше лікування.

До яких лікарів можна звернутися самостійно за Програмою медичних гарантій

За Програмою гарантій медичної допомоги самостійно можна звернутися до деяких лікарів — наприклад, до гінеколога, нарколога, психіатра, стоматолога, травматолога.

Згідно з вимогами до медичних послуг, які надаватимуться за Програмою медичних гарантій, опублікованими на сайті Нацслужби здоров'я, підставою для надання амбулаторної послуги є:

направлення лікаря з надання першої медичної допомоги, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;

направлення лікуючого лікаря;

самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-гінеколога дитячого та підліткового віку, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-психіатра підліткового, лікаря-нарколога, лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-ортопеда-травматолога, лікаря-ортопеда-травматолога дитячого;

самозвернення до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;

самозвернення при невідкладному стані.

Програма державних гарантій медичної допомоги — на що розраховувати

Екстрена і первинна медична допомога

Про те, для чого потрібен сімейний лікар і які обстеження у нього безкоштовні, читайте у статті «Медична реформа: за що пацієнтам платити більше не треба?»

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога

Окрім консультацій вузьких фахівців до амбулаторних послуг входять:

лабораторні, функціональні та інструментальні обстеження, малі хірургічні втручання;

медична допомога в умовах денного стаціонару;

послуги з медичної реабілітації;

планова стоматологічна допомога дітям до 16 років (наприклад, лікування карієсу, глибоких фісур тимчасових і постійних зубів, видалення тимчасових зубів, флюороз, пародонтит, гінгівіт (катаральний, гіпертрофічний, виразковий та ін.);

ургентна (невідкладна) стоматологічна допомога дорослим і дітям;

медична реабілітація (крім тієї, що визначена іншими окремими пакетами послуг).

Онкоскринінг — у пріоритеті

Українці часто звертаються до лікарів з уже запущеними формами онкозахворювань. Цей факт впливає і на рівень виживання, і на вартість лікування. За темпами поширення різних видів раку Україна посідає друге місце в Європі. За даними Національного канцер-реєстру, щорічно близько 140 тис. українців дізнаються, що у них рак. Злоякісні новоутворення вражають у нашій країні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Показник смертності при цьому значно вищий в порівнянні з європейськими країнами. Впровадження ранньої діагностики онкозахворювань могло би врятувати чимало життів.

У 2020 році обіцяють безкоштовну ранню діагностику найпоширеніших в Україні онкологічних захворювань. Якщо бути точнішими — це мамографія грудних залоз, гістероскопія (для виявлення гінекологічних проблем), езофагогастродуоденоскопія (також відома як гастроскопія або фіброгастроскоп — метод, що дозволяє досліджувати стравохід, шлунок і дванадцятипалу кишку), колоноскопія (кишківник), цистоскопія (сечовий міхур) і бронхоскопія.

Рання діагностика онкозахворювань — серед пріоритетів. На онкоскринінг у бюджеті закладено 1 млрд грн. Щоб отримувати кошти за пріоритетним тарифом, медичний заклад повинен відповідати вимогам НСЗУ до постачальників таких послуг. Зокрема, мати сучасну медичну апаратуру. Так, мамографія має проводитися тільки на цифровому мамографі.

Як потрапити на безкоштовний онкоскрініг? Взяти направлення у сімейного лікаря, з яким підписано декларацію, або у вашого лікуючого лікаря. Підставою для проведення дослідження також є вік пацієнта. Мамографія призначається жінкам 40 років і старше, гістероскопія — від 50 років і старше. Езофагогастродуоденоскопія, цистоскопія, бронхоскопія — для пацієнтів від 50 років і старше, колоноскопія — від 40 років і старше. Гістологічні обстеження теж входять у вартість, тобто будуть безкоштовними для пацієнта. Всі обстеження мають проводитися з дотриманням стандартів знеболення.

Стаціонарна допомога

Сюди входить проведення хірургічних операцій дорослим і дітям з різних напрямів (гінекологія, нейрохірургія, онкохірургія, травматологія, офтальмологія, проктологія, хірургія серця і багато іншого). В умовах стаціонару в рамках Програми медичних гарантій також надають медичну допомогу дорослим і дітям з нехірургічними (соматичними) захворюваннями з різних напрямів (акушерство, гінекологія, гематологія, ендокринологія, інфекційні хвороби, нефрологія, пульмонологія та ін.). До стаціонарної допомоги також входять всі ліки, які зараз пацієнти часто купують самі.

Підставою для надання безкоштовних послуг для пацієнта у стаціонарі є:

направлення лікаря первинної ланки, з яким укладена декларація;

направлення лікуючого лікаря;

доставка бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;

направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;

самозвернення в невідкладному стані.

Лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, а також медичну допомогу жінкам при пологах, неонатальну медичну допомогу (новонародженим) було віднесено до пріоритетних у сфері охорони здоров'я у 2020‒2022 роках. За ці медичні послуги клінікам платитимуть більше — але тільки в тому разі, якщо медзаклад відповідає всім необхідним вимогам. Так, клініки, які планують лікувати мозкові інсульти, повинні проводити тромболітичну терапію (при ішемічному інсульті), мати обладнання для нейровізуалізації — КТ (комп'ютерна томографія), МРТ (магнітно-резонансна томографія).

Не так давно Українська асоціація боротьби з інсультом провела моніторинг. Результати важко назвати втішними: з 500 відділень, які приймають хворих з інсультами головного мозку, 300 не мали належного обладнання. Як відзначають фахівці, лікарні без цього обладнання лікувати інсульти просто не мають права.

До Програми медичних гарантій у 2020 році також увійшли:

діагностика, хіміотерапевтичне і радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих і дітей;

психіатрична допомога дорослим та дітям;

діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом;

діагностика, лікування та супровід осіб з вірусом імунодефіциту людини;

паліативна медична допомога — як в умовах стаціонару, так і вдома у пацієнта — мобільними паліативними бригадами;

медична реабілітація (як у стаціонарі, так і амбулаторно).

Безкоштовна медицина за Програмою державних гарантій — чи вистачить грошей?

Для того щоб отримувати гроші від НСЗУ за надані медичні послуги, клініки мусять виконати низку умов: пройти процес автономізації, комп'ютеризації, під’єднатися до загальної електронної бази, а також мати необхідне обладнання, чинну ліцензію на здійснення господарської діяльності з медичної практики. Не всі регіони йдуть нога в ногу. Є області-відмінники, а є такі, що відстають. Експерти попереджають, що клініки, які ми звикли відвідувати, можуть не отримати фінансування на певні маніпуляції, або його буде недостатньо. Вам можуть відмовити або запропонувати платну послугу.

Багато запитань щодо тарифів на медичні послуги. Мовляв, вони прораховані для перехідного періоду, а також виходячи з наявних коштів. На скільки їх вистачить? У МОЗ погодилися з цим твердженням, зауваживши, що, хай там як, але наявний стан справ у медицині міняти треба. І запевнили, що з 1 квітня за пологи, інфаркт, інсульт та інші медпослуги, що увійшли до Програми медичних гарантій, пацієнт не повинен платити зі своєї кишені. В іншому разі варто скаржитися на гарячу лінію. А ще обіцяють широку інформаційну кампанію щодо безкоштовних послуг і медзакладів, які уклали договори з Нацслужбою здоров'я.