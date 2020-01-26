Рак может передаваться от человека к человеку – ученые, фото: pixabay

https://racurs.ua/n132659-rak-mojet-peredavatsya-ot-cheloveka-k-cheloveku-uchenye.html

Ракурс

Гипотезу о заразности рака обсуждают ученые из Канадского института перспективных исследований (CIFAR).

Они считают, что онкологические заболевания могут передаваться от человека к человеку. Результаты исследований опубликованы на портале Wize.life.

Эксперты заявили, что некоторые другие неинфекционные болезни способны передаваться. Среди них — диабет, ожирение и сердечно-сосудистые заболевания.

Авторы исследований объяснили гипотезу возможностью передачи микробиома (микрофлоры). В нее входят только бактерии, а также вирусы и грибки. Микробиома может, по мнению канадских ученых, передаваться другим организмам. Это происходит при контакте или нахождении в одном помещении.

Специалисты зафиксировали сходство микрофлоры кишечников супругов, проживающих вместе. Выяснилось, что модифицированный микробиом провоцирует заболевания в здоровом теле. Исследования проводились на лабораторных грызунах. Одна из мышей набрала вес.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полностью такие выводы не поддержали. Раковые и сердечно-сосудистые заболевания эксперты определяют как «неинфекционные». Их вызывает генетическая предрасположенность, образ жизни и факторы окружающей среды. Гипотеза канадских ученых способна полностью перевернуть взгляд на здравоохранение.

Ранее британские ученые обнаружили «универсальный метод» лечения рака. Они зафиксировали в организме человека Т-клетку, которая позволит медикам «настраивать» иммунную систему человека против раковых клеток.