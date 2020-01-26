«Самый продвинутый»: лучший самолет-разведчик России зафиксировали в небе над Турцией, фото: russianplanes

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Самолет-разведчик Ту-214Р воздушно-космических сил Российской Федерации зафиксировали в небе над Турцией.

В России называют военное авиасудно «самым продвинутым». Наблюдатель и фотограф Йорук Исик опубликовал в Twitter снимки полета.

Эксперт предположил, что самолет вылетел из аэродрома «Чкаловский». Он мог направляться на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции. Номер борта — RF-64514.

Известно, что Ту-214Р с аналогичным номером летал в Сирию. В 2016 году он приземлялся на авиабазе Хмеймим. Российские военные признали машину полностью боеготовой.

Самолет-разведчик Ту-214Р ВКС РФ называют гордостью российского военного авиастроения. В составе воздушной флотилии России таких лайнеров два. Они оснащены модернизированными средствами радиотехнической разведки. Самолеты строились по заказу войсковой части 45807 — это обозначение штаб-квартиры ГРУ в Москве.

Ранее самолет Кремля длительное время кружил над аннексированным Крымом. Авиалайнер Ту-214Ср разработали специально для администрации главы РФ.