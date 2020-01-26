Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
«Найбільш просунутий»: кращий літак-розвідник Росії зафіксували в небі над Туреччиною, фото: russianplanes

«Найбільш просунутий»: кращий літак-розвідник Росії зафіксували в небі над Туреччиною (КАРТА)

26 січ 2020, 11:46
999

Літак-розвідник Ту-214Р повітряно-космічних сил Російської Федерації зафіксували в небі над Туреччиною.

У Росії називають військове авіасудно «найбільш просунутим». Спостерігач і фотограф Йорук Ісік опублікував в Twitter знімки польоту.

Фахівець припустив, що літак вилетів з аеродрому «Чкаловський». Він міг направлятися на російську авіабазу Хмеймім через повітряний простір Туреччини. Номер борту — RF-64514.

Відомо, що Ту-214Р з аналогічним номером літав до Сирії. У 2016 році він приземлявся на авіабазі Хмеймім. Російські військові визнали машину повністю боєготовою.

«Найбільш просунутий»: кращий літак-розвідник Росії зафіксували в небі над Туреччиною, фото: Twitter

Літак-розвідник Ту-214Р ВКС РФ називають гордістю російського військового авіабудування. У складі повітряної флотилії Росії таких лайнерів два. Вони оснащені модернізованими засобами радіотехнічної розвідки. Літаки будувалися на замовлення військової частини 45807 — це позначення штаб-квартири ГРУ в Москві.

Раніше літак Кремля тривалий час кружляв над анексованим Кримом. Авіалайнер Ту-214СР розробили спеціально для адміністрації глави РФ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини