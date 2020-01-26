«Найбільш просунутий»: кращий літак-розвідник Росії зафіксували в небі над Туреччиною, фото: russianplanes

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Літак-розвідник Ту-214Р повітряно-космічних сил Російської Федерації зафіксували в небі над Туреччиною.

У Росії називають військове авіасудно «найбільш просунутим». Спостерігач і фотограф Йорук Ісік опублікував в Twitter знімки польоту.

Фахівець припустив, що літак вилетів з аеродрому «Чкаловський». Він міг направлятися на російську авіабазу Хмеймім через повітряний простір Туреччини. Номер борту — RF-64514.

Відомо, що Ту-214Р з аналогічним номером літав до Сирії. У 2016 році він приземлявся на авіабазі Хмеймім. Російські військові визнали машину повністю боєготовою.

Літак-розвідник Ту-214Р ВКС РФ називають гордістю російського військового авіабудування. У складі повітряної флотилії Росії таких лайнерів два. Вони оснащені модернізованими засобами радіотехнічної розвідки. Літаки будувалися на замовлення військової частини 45807 — це позначення штаб-квартири ГРУ в Москві.

Раніше літак Кремля тривалий час кружляв над анексованим Кримом. Авіалайнер Ту-214СР розробили спеціально для адміністрації глави РФ.