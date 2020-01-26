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«Найбільш просунутий»: кращий літак-розвідник Росії зафіксували в небі над Туреччиною, фото: russianplanes
«Найбільш просунутий»: кращий літак-розвідник Росії зафіксували в небі над Туреччиною (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n132658-naybilsh-prosunutyy-kraschyy-litak-rozvidnyk-rosiyi-zafiksuvaly-v-nebi-nad-turechchynou-karta.htmlРакурс
Літак-розвідник Ту-214Р повітряно-космічних сил Російської Федерації зафіксували в небі над Туреччиною.
У Росії називають військове авіасудно «найбільш просунутим». Спостерігач і фотограф Йорук Ісік опублікував в Twitter знімки польоту.
Фахівець припустив, що літак вилетів з аеродрому «Чкаловський». Він міг направлятися на російську авіабазу Хмеймім через повітряний простір Туреччини. Номер борту — RF-64514.
Відомо, що Ту-214Р з аналогічним номером літав до Сирії. У 2016 році він приземлявся на авіабазі Хмеймім. Російські військові визнали машину повністю боєготовою.
Літак-розвідник Ту-214Р ВКС РФ називають гордістю російського військового авіабудування. У складі повітряної флотилії Росії таких лайнерів два. Вони оснащені модернізованими засобами радіотехнічної розвідки. Літаки будувалися на замовлення військової частини 45807 — це позначення штаб-квартири ГРУ в Москві.
Раніше літак Кремля тривалий час кружляв над анексованим Кримом. Авіалайнер Ту-214СР розробили спеціально для адміністрації глави РФ.
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