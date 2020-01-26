Импичмент Трампа: президент США на деловом ужине поинтересовался относительно способности Украины противостоять России, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

https://racurs.ua/n132657-impichment-trampa-prezident-ssha-na-delovom-ujine-pointeresovalsya-otnositelno-sposobnosti.html

Ракурс

Запись ужина Дональда Трампа, президента США, появился в разгар сенатских слушаний об импичменте.

Встреча состоялась в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне. На YouTube-Associated Press опубликовано соответствующее видео.

Американский лидер обсуждал агрессию Москвы против Киева. Он поинтересовался, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии без военной помощи со стороны США.

Политику также рекомендовали уволить посла Марию Йованович, поскольку она всем рассказывает о вероятном отстранении его от должности. В кадре неизвестный голос называет ее проблемой. По данным издания, это мог говорить бизнесмен Лев Парнас. Он вручил Трампу подарок от «главного раввина в Украине» и раввинов в Израиле. В это время в беседу вступил и предприниматель Игорь Фруман, заявив, что все евреи Украины молятся за политика.

Видео может стать доказательством в процессе рассмотрения импичмента Дональда Трампа. По мнению аналитиков, вопрос американского лидера относительно способности Украины противостоять в случае дальнейшей атаки России — рассмотрение варианта прекращения военной помощи Киеву. Такое решение в 2019 году президент США принял, чтобы якобы повлиять на украинскую власть.

Ранее адвокаты Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы президента. Они считают процесс нарушением демократических принципов.