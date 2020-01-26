Імпічмент Трампа: президент США на діловій вечері поцікавився щодо спроможності України протистояти Росії, фото: Coast Guard COAST GUARD COMPASS

https://racurs.ua/ua/n132657-impichment-trampa-prezydent-ssha-na-diloviy-vecheri-pocikavyvsya-schodo-spromojnosti-ukrayiny.html

Ракурс

Запис вечері Дональда Трампа, президента США, з’явився у розпал сенатських слухань щодо імпічменту.

Зустріч відбулася у 2018 році в Trump International Hotel у Вашингтоні. На YouTube-Associated Press опубліковано відповідне відео.

Американський лідер обговорював агресію Москви проти Києва. Він поцікавився, як довго Україна зможе протистояти російській агресії без військової допомоги з боку США.

Політику також рекомендували звільнити посла Марію Йованович, оскільки вона усім розповідає про ймовірне усунення його з посади. У кадрі невідомий голос називає її проблемою. За даними видання, це міг говорити бізнесмен Лев Парнас. Він вручив Трампу подарунок від «головного рабина в Україні» і рабинів в Ізраїлі. В цей час в бесіду вступив і підприємець Ігор Фруман, заявивши, що всі євреї України моляться за політика.

Відео може стати доказом у процесі розгляду імпічмента Дональда Трампа. На думку аналітиків, питання американського лідера щодо здатності України протистояти у випадку подальшої атаки Росії — розгляд варіанту припинення військової допомоги Києву. Таке рішення президент США у 2019 році ухвалив, щоб нібито вплинути на українську владу.

Раніше адвокати Трампа назвали імпічмент втручанням у вибори президента. Вони вважають процес порушенням демократичних принципів.