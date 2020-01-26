Результати виборів президента США 2016 року під загрозою.

Адвокати американського лідера Дональда Трампа назвали процес імпічменту загрозою демократії. Про це повідомляє Reuters.

Пет Сіполлоне, який очолює лінію захисту Трампа, зазначив, що розгляд сенаторами негативно вплине на політичну культуру. За його словами, це створить «дуже небезпечний прецедент».

Захист вважає, що відбувається «наймасивніше втручання у вибори в американській історії». Такі дії нібито позбавляють виборців права висловити своє ставлення до політика на наступних виборах. Вони назвали це порушенням демократичних принципів.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президенту Дональду Трампу. Це рішення тепер повинен затвердити Сенат. Для прийняття рішення потрібно не менше 67 голосів. Трамп збереже посаду, якщо такої кількості голосів не знайдеться.