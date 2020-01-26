Адвокаты Трампа назвали импичмент вмешательством в выборы, фото: Ceremony at the Pentagon in Washington

https://racurs.ua/n132653-advokaty-trampa-nazvali-impichment-vmeshatelstvom-v-vybory.html

Ракурс

Результаты выборов президента США 2016 года под угрозой.

Адвокаты американского лидера Дональда Трампа назвали процесс импичмента угрозой демократии. Об этом сообщает Reuters.

Пэт Сиполлоне, который возглавляет линию защиты Трампа, отметил, что рассмотрение сенаторами негативно повлияет на политическую культуру. По его словам, это создаст «очень опасный прецедент».

Защита считает, что происходит «массивное вмешательство в выборы в американской истории». Такие действия якобы лишают избирателей права выразить свое отношение к политику на следующих выборах. Они назвали это нарушением демократических принципов.

Напомним, в декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Это решение теперь должен утвердить Сенат. Для принятия решения необходимо не менее 67 голосов. Трамп сохранит должность, если такого количества голосов не найдется.