Підозра на коронавірус: у Канаді та Москві госпіталізували кількох людей

У світі зростає захворюваність на новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n132652-pidozra-na-koronavirus-u-kanadi-ta-moskvi-gospitalizuvaly-kilkoh-ludey.html

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У Канаді кількох людей госпіталізували з підозрою на новий небезпечний коронавірус (2019-nCoV), котрий призводить до виникнення пневмонії.

В одного з госпіталізованих вірусу згодом не виявили, інші наразі перебувають під наглядом медиків. Про це заявила міністр охорони здоров’я Канади Паті Хажду, повідомляє агентство «Укрінформ».

Під наглядом перебувають п’ять чи шість осіб, — зазначила Хажду.

За її словами, ризик підхопити цю інфекцію у Канаді залишається низьким через ефективну роботу чинної системи упередження поширення вірусів, проте в майбутньому може виникнути потреба в додаткових заходах.

За інформацією джерел агентства ТАСС, з одного з готелів на півночі Москви з високою температурою госпіталізували сімох осіб. За попередньою інформацією, вони громадяни Китаю. У них медики попередньо діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ).

Співрозмовники агентства також повідомили, що госпіталізовані прибули до Москви кілька днів тому. Всього в їхній групі було 20 осіб, зараз усіх обстежують медики.

Спалах коронавірусу розпочався в грудні минулого року в китайському місті Ухані. Його джерелом вважається місцевий ринок морепродуктів, де небезпечна інфекція могла перейти від тварин до людей.

Нагадаємо, столиця Китаю Пекін із 26 січня призупиняє міжміське автобусне сполучення. В такий спосіб влада хоче перешкодити поширенню небезпечного коронавірусу.