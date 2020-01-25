Авіакатастрофа в Ірані сталася вранці 8 січня, фото: IRNA

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Іран не закрив свій повітряний простір вранці 8 січня — день, коли сили ППО цієї країни збили «Боїнг-737» компанії «Міжнародні авіалінії України», через виліт з Тегерана високопоставлених членів терористичного руху ХАМАС.

Літак з членами Хамас вилетів незадовго до українського «Боїнга-737». Про це у своєму Твіттері повідомляє іраномовний супутниковий телеканал Iran International.

За інформацією телеканалу, члени ХАМАС вилетіли рейсом авіакомпанії Qatar Airways, котрий прямував з Тегерана в столицю Катара місто Доху. В Ірані вони перебували у зв’язку загибеллю 3 січня в аеропорту Багдада в результаті американського ракетного удару впливового іранського генерала Касема Сулеймані.

Ісмаїл Ханій, Осама Хамдан та Муса Абу Марзук перебували в Ірані, щоб відвідати церемонію поховання Сулеймані, — зазначається в повідомленні телеканалу.

В іншому повідомленні у Твіттері Iran International зазначає, що міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявляв, що Іран не закрив свій повітряний простір через «політичні та технічні причини».

В ніч на 8 січня Іран завдав ракетного удару по військових базах США в Іраку. Через кілька годин сили ППО Ірану збили український «Боїнг». В Ірані наполягають, що причиною авіакатастрофи став людський фактор, оскільки український літак «був схожим на ворожий об'єкт».

Нагадаємо, в Ірані нещодавно заявили, що людина, через яку збили український «Боїнг», перебуває у в’язниці.