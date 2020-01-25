Авіакатастрофа літака в Ірані: Зеленський пояснив свою реакцію на трагедію, фото: instagram

https://racurs.ua/ua/n132630-aviakatastrofa-litaka-v-irani-zelenskyy-poyasnyv-svou-reakciu-na-tragediu.html

Ракурс

Реакцію на авіакатастрофу літака в Ірані президент України Володимир Зеленський пояснив ізраїльським журналістам.

Глава держави заявив, що не мав доказів атаки іранськими силами ППО. Про це повідомляє «9 канал».

За його словами, Київ вважав збиття літака Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» основною версією. Глава держави додав, що знав про атаку на другий день після катастрофи.

Ми зробили кілька важливих кроків, які дали нам можливість натиснути на іранську сторону, — заявив Зеленський.

Український лідер одразу ж приїхав до родичів загиблих українських громадян. Він повідомив, що це була на 100% не технічна помилка чи помилка екіпажу.

Нагадаємо, літак Boeing-737 збили іранські військові 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед жертв — 11 українських громадян. На борту рейсу PS752 за маршрутом Тегеран — Київ також знаходились громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії. Усі вони загинули. Влада Ірану 11 січня офіційно підтвердила, що літак збили військові. Вони випустили дві ракети.