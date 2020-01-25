Охоронець Киви погрожував офіціантці перерізати горло – ЗМІ, фото: скріншот

https://racurs.ua/ua/n132629-ohoronec-kyvy-pogrojuvav-oficiantci-pererizaty-gorlo-zmi-video.html

Ракурс

У полтавському пабі відвідувач погрожував персоналу ножем.

Місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела інформують, що нападником міг бути місцевий криміналітет Віталій Воробйов (прізвисько — «Воробєй»), нібито знайомий нардепа з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Іллі Киви. Відео погроз опубліковано у Facebook.

Зловмисник прикладав холодну зброю до шиї однією з працівниць закладу. Факт нападу підтвердили у поліції. За словами правоохоронців, порушення зафіксовано у грудні 2019 року.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика (18+):

Представники правоохоронних органів відкрили кримінальне провадження за ч. 4 статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фото схожого з ролика чоловіка разом з Кивою опублікувало інтернет-видання «Полтавщина». Сам депутат заявив, що «не знає ніякого Вороб’я». За його словами, такого водія у нього ніколи не було. Журналісти вважають, що порушник міг виконувати роль охоронця Киви неофіційно.

Відео з’явилось у мережі 24 січня. Воно спричинило хвилю обурення серед населення. Громадяни у соцмережах підтримують легалізацію носіння зброї, а також негативно висловлюються стосовно бездіяльності правоохоронних органів та діючої влади.

Раніше Ілля Кива напав на відвідувача у київському ресторані. Постраждалим виявився ветеран АТО Михайло Майнман.