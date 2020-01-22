Кива влаштував бійку і отримав в обличчя в столичному ресторані, фото — Фейсбук І.Киви

https://racurs.ua/ua/n132477-kyva-pochav-i-prograv-nardep-z-opzj-otrymav-v-oblychchya-v-stolychnomu-restorani-video.html

Ракурс

Нардеп з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива вкотре потрапив в скандал. Цього разу не йдеться про його дивну поведінку в пленарній залі парламенту.

В мережі з’явилося відео бійки, яку Кива спровокував у столичному ресторані. Нардеп першим накинувся на іншого відвідувача. У підписі до відео зазначається, що опонентом Киви був ветеран АТО Михайло Майнман.

Інцидент стався 22 січня о 12.00 в ресторані MOCCO. Пишуть, що Кива начебто «зустрічався з представниками кримінального світу Дніпра». У якийсь момент нардеп почав провокувати одного з відвідувачів закладу. Кива підвівся, підійшов до чоловіка і спробував вдарити головою, але миттю отримав у відповідь удар по обличчю. Нардеп заточився, але втримався на ногах.

Виявилося, що у заклади громадського харчування Кива ходить із охороною, оскільки на його візаві відразу ж накинулося декілька осіб, які сиділи за столом поблизу виходу із зали. Нардеп повернувся і продовжив зустріч.

На сторінці Киви у Фейсбук зявилися такі коментарі нового інциденту за його участі:

Поліція Києва сьогодні повідомила, що розшукує чоловіка, із яким у нардепа виник конфлікт, оскільки слуга народу звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень. Подію зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.