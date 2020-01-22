Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Кива влаштував бійку і отримав в обличчя в столичному ресторані, фото — Фейсбук І.Киви

Кива почав і програв: нардеп з ОПЗЖ отримав в обличчя в столичному ресторані (ВІДЕО)

22 січ 2020, 15:28
999

Нардеп з фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива вкотре потрапив в скандал. Цього разу не йдеться про його дивну поведінку в пленарній залі парламенту.

В мережі з’явилося відео бійки, яку Кива спровокував у столичному ресторані. Нардеп першим накинувся на іншого відвідувача. У підписі до відео зазначається, що опонентом Киви був ветеран АТО Михайло Майнман.

Інцидент стався 22 січня о 12.00 в ресторані MOCCO. Пишуть, що Кива начебто «зустрічався з представниками кримінального світу Дніпра». У якийсь момент нардеп почав провокувати одного з відвідувачів закладу. Кива підвівся, підійшов до чоловіка і спробував вдарити головою, але миттю отримав у відповідь удар по обличчю. Нардеп заточився, але втримався на ногах.

Виявилося, що у заклади громадського харчування Кива ходить із охороною, оскільки на його візаві відразу ж накинулося декілька осіб, які сиділи за столом поблизу виходу із зали. Нардеп повернувся і продовжив зустріч.

На сторінці Киви у Фейсбук зявилися такі коментарі нового інциденту за його участі:

Поліція Києва сьогодні повідомила, що розшукує чоловіка, із яким у нардепа виник конфлікт, оскільки слуга народу звернувся із заявою про отримання тілесних ушкоджень. Подію зареєстрували в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Верховний суд заборонив НБУ вимагати у Коломойського повертати кредити рефінансування за його поручительством

Верховний суд відхилив касаційну скаргу НБУ на рішення судів щодо стягнення з компанії Коломойського іпотеки у рахунок погашення кредитів рефінансування, які видавалися «ПриватБанку» до його націоналізації і за якими компанія була поручителем.

Новини України
16:37

Смертельний коронавірус шириться світом: у Росії госпіталізували пасажирку з Китаю

У Російській Федерації госпіталізували пасажирку з Китайської Народної Республіки через підозру на смертоносний коронавірус, який лютує в КНР. Точний діагноз пацієнтки наразі невідомий

Світові новини
13:02