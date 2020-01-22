Кива устроил драку и получил в лицо в столичном ресторане, фото — Фейсбук И.Кивы

https://racurs.ua/n132477-kiva-nachal-i-proigral-nardep-iz-opzj-poluchil-v-lico-v-stolichnom-restorane-video.html

Ракурс

Нардеп из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива раз попал в скандал. На этот раз речь не идет о его странном поведении в пленарном зале парламента.

В сети появилось видео драки, которую Кива спровоцировал в столичном ресторане. Нардеп первым набросился на другого посетителя. В подписи к видео говорится, что оппонентом Кивы был ветеран АТО Михаил Майнманн.

Инцидент произошел 22 января в 12.00 в ресторане MOCCO. Пишут, что Кива «встречался с представителями криминального мира Днепра». В какой-то момент нардеп начал провоцировать одного из посетителей заведения. Кива поднялся, подошел к мужчине и попытался ударить головой, но тут же получил ответный удар по лицу. Нардеп потерял равновесие, но удержался на ногах.

Оказалось, что в заведения общественного питания Кива ходит с охраной, поскольку на его визави сразу же набросились несколько человек, которые сидели за столом возле выхода из зала. Нардеп вернулся и продолжил встречу.

На странице Кивы в Фейсбук появились такие комментарии нового инцидента с его участием:

Полиция Киева сегодня сообщила, что разыскивает мужчину, с которым у нардепа возник конфликт, поскольку слуга народа обратился с заявлением о получении телесных повреждений. Событие зарегистрировали в журнале Единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции.