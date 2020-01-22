Трансплантолог-взяточник из института Шалимова отделался штрафом в 8,5 тыс. грн, фото — Прокуратура Киева

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Ракурс

Врач-трансплантолог, который требовал многотысячные взятки у пациентов, отделался штрафом. Хирурга Олега Котенко оштрафовали на 8,5 тыс. грн.

Хирург из столичного Национального института хирургии и трансплантологии Шалимова попался на взятке в сентябре 2019 года. От больного раком печени он получал деньги за пересадку печени, сообщает «Судебный репортер».

Сначала Котенко требовал 3 тыс. грн за консультацию, впоследствии 30 тыс. долл. за трансплантацию печени и дальнейшее лечение. В начале сентября пациента прооперировали и хирург напомнил пациенту о необходимости заплатить, угрожая тем, что он больше не будет получать квалифицированное лечение. Больной передал 2 тыс., затем 20 тыс. долл. Впоследствии произошло задержание.

Действия Котенко квалифицировали по ст. 184 (незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения) и по ч. 3 ст. 354 (получение неправомерной выгоды работником учреждения) УК Украины. Трансплантолог заключил с прокурором соглашение о признании виновности и окончательным наказанием стал штраф в сумме 8,5 тыс. грн. Так решил Соломенский райсуд Киева.

«Ракурс» в прошлом году сообщал, что, по данным следствия, коррупционная деятельность Котенко носила систематический характер. За одну операцию он требовал у пациентов от 20 до 50 тыс. долл. Правоохранители обнаружили 840 тыс. долл. в его банковской ячейке. С учетом всех обысков общая сумма найденных у него средств составила 1 млн долл.