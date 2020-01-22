В Ровно чиновник удалял долговые данные из базы Минюста. Фото: Рinterest

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Ракурс

Данные о задолженности из базы Министерства юстиции Украины удалял чиновник в Ровно. Сотрудника городского отделения Государственной исполнительной службы задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в получении неправомерной выгоды.

По данным СБУ, старший госисполнитель за взятку систематически удалял из автоматизированных систем Министерства юстиции данные о задолженностях лиц. Таким образом он способствовал закрытию исполнительных производства, пишет пресс-служба СБУ.

Мужчину сотрудники спецслужбы задержали на рабочем месте, когда он получал часть взятки за очередное удаление данных. Задержанному заплатили 18 тыс. грн за то, чтобы он стер данные о запрете на выезд за границу.

Чиновника подозревают по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему будет избрана мера пресечения. Также сотрудники СБУ устанавливают других лиц, причастных к данному преступлению.

Как писал «Ракурс», ранее в СБУ заявили о разоблачении хищения государственных средств в Житомирской области. Там на реконструкцию моста было выделено более 5,8 млн грн, однако проверка установила, что работы выполнялись с нарушениями. В актах не указывали необходимые данные. Выявлено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.