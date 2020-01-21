СБУ зафиксировала хищения государственных средств во время ремонта моста на Житомирщине, фото: pxhere

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Хищение государственных средств разоблачила Служба безопасности Украины в Житомирской области.

Факт нарушения был зафиксирован во время реконструкции моста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что мост через реку Ирша в Хорошевском вывели из эксплуатации еще в 2008 году из-за аварийности. Чиновники приняли решение провести реконструкцию. Работы проводились в течение 2016−17 годов. Всего было выделено более 5,8 млн грн.

По словам специалистов, проверка установила, что работы выполнялись с нарушениями. В актах не указывали необходимые данные. Выявлено сознательное завышение количества использованных строительных материалов. Такие действия могли стать причиной обвала транспортной конструкции в будущем.

Подозрение объявлено заместителю начальника Службы автомобильных дорог Житомирской области. Продолжается досудебное расследование.

Ранее на взятке в 500 тыс. грн разоблачили чиновника исполнительной службы в Кривом Роге. По мнению правоохранителей, он реализовал по заниженной стоимости комплексы нежилых помещений.