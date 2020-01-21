Дело об импичменте Трампа: Сенат начал рассмотрение, фото: Википедия

https://racurs.ua/n132436-delo-ob-impichmente-trampa-senat-nachal-rassmotrenie-translyaciya.html

Ракурс

Дело об импичменте президента США Дональда Трампа рассматривается Сенатом.

Американские законодатели рассматривают резолюцию, которая определит регламент слушаний. Трансляцию заседания запустили в Facebook.

Они будут определять, сколько времени продлится каждый этап, может делать каждая из сторон. После соответствующей процедуры начнется слушание дела об импичменте Трампа по существу.

Ожидаются выступления Палаты представителей. Юридическая команда американского лидера также присутствует на заседании. Присяжные — сенаторы.

Как известно, адвокаты американского президента Дональда Трампа 18 января обнародовали свою официальную юридическую позицию. Они заявили, что с помощью дела об импичменте представители Демократической партии хотят отменить результаты выборов 2016 года, когда победил Трамп.

Напомним, в декабре 2019 года Конгресс объявил об импичменте. Главу государства заподозрили в препятствовании работы Конгресса и злоупотреблении властью.