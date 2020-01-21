Справа про імпічмент Трампа: Сенат розпочав розгляд, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132436-sprava-pro-impichment-trampa-senat-rozpochav-rozglyad-traslyaciya.html

Ракурс

Cправа про імпічмент президента США Дональда Трампа розглядається Сенатом.

Американські законодавці розглядають резолюцію, яка визначить регламент слухань. Трансляція засідання ведеться у Facebook.

Вони визначатимуть, скільки часу триватиме кожен етап, що може робити кожна зі сторін. Після відповідної процедури почнеться слухання справи про імпічмент Трампа по суті.

Очікуються виступи від Палати представників. Юридична команда американського лідера також присутня на засіданні. Присяжні — сенатори.

Як відомо, адвокати американського президента Дональда Трампа 18 січня оприлюднили свою офіційну юридичну позицію. Вони заявили, що за допомогою справи про імпічмент представники Демократичної партії хочуть скасувати результати виборів 2016 року, коли переміг Трамп.

Нагадаємо, у грудні 2019 року у Конгресі оголосили про імпічмент. Главу держави запідозрили у перешкоджанні роботі Конгресу та зловживанні владою.