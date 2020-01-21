Михайло Мішустін. Фото: Упрощенка

https://racurs.ua/ua/n132435-u-rosiyi-sformovanyy-novyy-uryad-bagato-staryh-ministriv-zalyshylysya-na-svoyih-posadah.html

Ракурс

Новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Михайлом Мішустіним сформований сьогодні в Російській Федерації. Багато міністрів залишилися у своїх кріслах, але є серед глав відомств і нові люди.

Про склад нового уряду РФ повідомляє ТАСС.

Першим віце-прем'єром став Андрій Бєлоусов, який до цього обіймав посаду помічника президента РФ з економічних питань.

Віце-прем'єрами призначені Тетяна Голікова, Юрій Трутнєв, Вікторія Абрамченко, Юрій Борисов, Олексій Оверчук, Марат Хусснулін і Дмитро Чернишенко.

На своїх колишніх місцях залишилися міністр із надзвичайних ситуацій Євген Зінічин, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр енергетики Олександр Новак, міністр промисловості і торгівлі Денис Мантуров, міністр транспорту Євген Дітріх, міністр сільського господарства Микола Патрушев, міністр будівництва Володимир Якушев і міністр Далекого Сходу і Арктики Олександр Козлов. Антон Сілуанов зберіг за собою місце міністра фінансів, але більше не є віце-прем'єром.

Крісло міністра юстиції дісталося колишньому віце-прем'єру Костянтину Чуйченко.

Серед новачків в уряді міністр спорту Олег Матицін, міністр науки і вищої освіти Валерій Фальков, міністр культури Ольга Любимова, міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко, міністр освіти Сергій Кравцов та міністр зв’язку Максут Шадаєв.

Міністром економічного розвитку став колишній губернатор Пермського краю Максим Решетніков, а міністерство праці очолив колишній заступник міністра фінансів Антон Котяков.