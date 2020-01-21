Михаил Мишустин. Фото: Упрощенка

https://racurs.ua/n132435-v-rossii-sformirovano-novoe-pravitelstvo-mnogie-starye-ministry-ostalis-pri-portfelyah.html

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Новое правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сформировано сегодня в Российской Федерации. Многие министры остались в своих креслах, но есть среди глав ведомств и новые люди.

О составе нового правительства РФ сообщает ТАСС.

Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, который до этого занимал должность помощника президента РФ по экономическим вопросам.

Вице-премьерами назначены Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Алексей Оверчук, Марат Хусснулин и Дмитрий Чернышенко.

На своих прежних местах остались министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр энергетики Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр сельского хозяйства Николай Патрушев, министр строительства Владимир Якушев и министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Антон Силуанов сохранил за собой место министра финансов, но больше не является вице-премьером.

Кресло министра юстиции досталось бывшему вице-премьеру Константину Чуйченко.

Среди новичков в правительстве министр спорта Олег Матыцин, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр образования Сергей Кравцов и министр связи Максут Шадаев.

Министром экономического развития стал бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, а министерство труда возглавил бывший замминистра финансов Антон Котяков.