Для военных ВСУ разработали разведывательный дрон, фото: pxfuel

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Разведывательный дрон создан для украинских военных.

Беспилотник поможет солдатам Вооруженных сил Украины в войне против российских подразделений, дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях. Видео тестирования техники опубликовано на YouTube.

Он за 3 секунды набирает высоту 100 метров. Технология оснащена двумя камерами. Время полного развертывания комплекса — до 2 минут.

Дрон разработали сотрудники предприятия «Меридиан» им. Королева. Название технологии — «Берегиня». Квадрокоптер начнут применять в разведывательных операциях.

Максим Шеремет выступил руководителем проекта разработки летательного аппарата. Работнику завода всего 23 года. Он распечатал раму из карбона с помощью 3D принтера. Беспилотник очень мобильный и эффективный для разведывательных задач. Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.

Ранее украинские подразделения уничтожили позиции пророссийских террористов вблизи оккупированной Горловки. Военные воспользовались дроном для корректировки огня с воздуха. Ликвидированы командно-наблюдательные пункты, небольшие склады боеприпасов боевиков.