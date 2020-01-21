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Для военных ВСУ разработали разведывательный дрон, фото: pxfuel
Для военных ВСУ разработали разведывательный дрон (ВИДЕО)https://racurs.ua/n132434-dlya-voennyh-vsu-razrabotali-razvedyvatelnyy-dron-video.htmlРакурс
Разведывательный дрон создан для украинских военных.
Беспилотник поможет солдатам Вооруженных сил Украины в войне против российских подразделений, дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях. Видео тестирования техники опубликовано на YouTube.
Он за 3 секунды набирает высоту 100 метров. Технология оснащена двумя камерами. Время полного развертывания комплекса — до 2 минут.
Дрон разработали сотрудники предприятия «Меридиан» им. Королева. Название технологии — «Берегиня». Квадрокоптер начнут применять в разведывательных операциях.
Максим Шеремет выступил руководителем проекта разработки летательного аппарата. Работнику завода всего 23 года. Он распечатал раму из карбона с помощью 3D принтера. Беспилотник очень мобильный и эффективный для разведывательных задач. Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию.
Ранее украинские подразделения уничтожили позиции пророссийских террористов вблизи оккупированной Горловки. Военные воспользовались дроном для корректировки огня с воздуха. Ликвидированы командно-наблюдательные пункты, небольшие склады боеприпасов боевиков.
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