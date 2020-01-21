В Испании объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, фото: pxhere

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Испания утвердила «декларацию о чрезвычайной климатической ситуации».

В документе говорится о принятии решительных мер против глобального потепления. Об этом сообщает El Pais.

Тереса Рибера, глава министерства экологического перехода и демографического вызова, прокомментировала такое решение. Она заявила, что принятая декларация предусматривает 30 конкретных пунктов, которые помогут в борьбе с изменениями климата.

Первые пять мероприятий, как планируют чиновники, применят уже в течение 100 дней работы нового правительства. Предложено право вето на выдачу новых субсидий на ископаемое топливо и пересмотр действующих. Речь идет о социальных или технологических причинах.

Рибера добавила, что страна создаст «гражданскую ассамблею» по изменению климата. Решения усилят участие общества в этом вопросе. В Испании планируют к 2040 году производить до 95% электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир должен усилить борьбу с изменениями климата. По его словам, глобальное потепление может перейти «точку возврата».