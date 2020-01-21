В Іспанії оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n132433-v-ispaniyi-ogolosyly-nadzvychaynu-klimatychnu-sytuaciu.html

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Іспанія затвердила «декларацію про надзвичайну кліматичну ситуацію».

У документі йдеться про невідкладність дій проти глобального потепління. Про це повідомляє El Pais.

Тереса Рібера, глава міністерства екологічного переходу і демографічного виклику, прокоментувала таке рішення. Вона заявила, що прийнята декларація передбачає 30 конкретних заходів, які допоможуть в боротьбі зі змінами клімату.

Перші п’ять заходів, як планують чиновники, застосовуватимуть вже протягом 100 днів роботи нового уряду. Запропоновано право вето на видачу нових субсидій на викопне паливо і перегляд існуючих. Йдеться про соціальні або технологічними причинами.

Рібера додала, що країна створена «громадянська асамблея» зі зміни клімату. Рішення посилять участь суспільства в цьому питанні. В Іспанії планують до 2040 року виробляти до 95% електроенергії з поновлюваних джерел.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що світ повинен посилити боротьбу зі змінами клімату. За його словами, глобальне потепління може перейти «точку повернення».