Олексій Гончарук. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n132432-neprofilni-aktyvy-derjkompaniy-yaki-plodyat-korupciu-budut-peredani-u-pryvatnu-vlasnist.html

Ракурс

Боротьба з корупцією ефективна лише в тому випадку, якщо буде виключена причина корупції. Непрофільні активи державних компаній, які заважають розвитку держпідприємств, збиткові та створюють передумови для створення корупційних схем, будуть передані у приватну власність через приватизацію.

Таку заяву зробив під час сьогоднішньої наради з представниками державних підприємств прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук уточнив, що мова в даному випадку йде про свиноферми, конюшні та інші підсобні господарства у структурі держпідприємств.

Проведення приватизації і передача даних активів у приватну власність дозволить не тільки виручити додаткові кошти, а й допоможе держпідприємствам сконцентруватися на профільних завданнях, що позитивно вплине на ефективність їхньої роботи.

Прем'єр-міністр додав, що дані активи являють собою корупційні ризики, які необхідно викорінити.