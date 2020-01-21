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Олексій Гончарук. Фото: Telegram

Непрофільні активи держкомпаній, які плодять корупцію, будуть передані у приватну власність — Гончарук

21 січ 2020, 19:39
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Боротьба з корупцією ефективна лише в тому випадку, якщо буде виключена причина корупції. Непрофільні активи державних компаній, які заважають розвитку держпідприємств, збиткові та створюють передумови для створення корупційних схем, будуть передані у приватну власність через приватизацію.

Таку заяву зробив під час сьогоднішньої наради з представниками державних підприємств прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук уточнив, що мова в даному випадку йде про свиноферми, конюшні та інші підсобні господарства у структурі держпідприємств.

Проведення приватизації і передача даних активів у приватну власність дозволить не тільки виручити додаткові кошти, а й допоможе держпідприємствам сконцентруватися на профільних завданнях, що позитивно вплине на ефективність їхньої роботи.

Прем'єр-міністр додав, що дані активи являють собою корупційні ризики, які необхідно викорінити.

Джерело: Ракурс


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