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NASA показало вражаючий момент сходу диска Сонця, фото: pxhere
NASA показало орбітальний момент сходу диска Сонця (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132431-nasa-pokazalo-vrajauchyy-moment-shodu-dyska-soncya-foto.htmlРакурс
Фото орбітального сходу Сонця можуть побачити жителі планети.
Дивовижний момент астронавти NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) зафіксували на камеру над Філіппінським морем. Фото опубліковано в Instagram агентства.
На кадрах зображено ділянку над Філіппінським морем. Відблиски від світла Сонця змінили море, воно пофарбувалось в золотий колір. Також сонячні промені підкреслили хмари. У кадр потрапила і частина сонячних панелей Міжнародної космічної станції (МКС).
Фоловери у соцсмережі активно обговорювали знімок. Деякі заявили, що ніколи не бачили нічого подібного.
Хлопці, як вам це вдається?, Круто!, Гарний краєвид з вашої квартири, Неймовірна планета, — висловились у соцмережі.
Раніше NASA опублікувало фото замерзлої поверхні Енцелада. Місяць Сатурна, на думку американських вчених, частково можна порівняти за деякими параметрам з Землею.
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