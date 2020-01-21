NASA показало вражаючий момент сходу диска Сонця, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n132431-nasa-pokazalo-vrajauchyy-moment-shodu-dyska-soncya-foto.html

Ракурс

Фото орбітального сходу Сонця можуть побачити жителі планети.

Дивовижний момент астронавти NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) зафіксували на камеру над Філіппінським морем. Фото опубліковано в Instagram агентства.

На кадрах зображено ділянку над Філіппінським морем. Відблиски від світла Сонця змінили море, воно пофарбувалось в золотий колір. Також сонячні промені підкреслили хмари. У кадр потрапила і частина сонячних панелей Міжнародної космічної станції (МКС).

Фоловери у соцсмережі активно обговорювали знімок. Деякі заявили, що ніколи не бачили нічого подібного.

Хлопці, як вам це вдається?, Круто!, Гарний краєвид з вашої квартири, Неймовірна планета, — висловились у соцмережі.

Раніше NASA опублікувало фото замерзлої поверхні Енцелада. Місяць Сатурна, на думку американських вчених, частково можна порівняти за деякими параметрам з Землею.