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Ракурс
NASA показало вражаючий момент сходу диска Сонця, фото: pxhere

NASA показало орбітальний момент сходу диска Сонця (ФОТО)

21 січ 2020, 19:12
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Фото орбітального сходу Сонця можуть побачити жителі планети.

Дивовижний момент астронавти NASA (Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору) зафіксували на камеру над Філіппінським морем. Фото опубліковано в Instagram агентства.

На кадрах зображено ділянку над Філіппінським морем. Відблиски від світла Сонця змінили море, воно пофарбувалось в золотий колір. Також сонячні промені підкреслили хмари. У кадр потрапила і частина сонячних панелей Міжнародної космічної станції (МКС).

NASA показало вражаючий момент сходу диска Сонця, фото: NASA

Фоловери у соцсмережі активно обговорювали знімок. Деякі заявили, що ніколи не бачили нічого подібного.

Хлопці, як вам це вдається?, Круто!, Гарний краєвид з вашої квартири, Неймовірна планета, — висловились у соцмережі.

Раніше NASA опублікувало фото замерзлої поверхні Енцелада. Місяць Сатурна, на думку американських вчених, частково можна порівняти за деякими параметрам з Землею.

Джерело: Ракурс


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