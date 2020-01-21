NASA показало впечатляющий момент восхода диска Солнца, фото: pxhere

https://racurs.ua/n132431-nasa-pokazalo-vpechatlyauschiy-moment-voshoda-diska-solnca-foto.html

Ракурс

Фото орбитального восхода Солнца могут увидеть жители планеты.

Удивительный момент астронавты NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) зафиксировали на камеру над Филиппинским морем. Фото опубликовано в Instagram агентства.

На кадрах изображен участок над Филиппинским морем. Блики от света Солнца изменили море, оно прибрело золотой цвет. Также солнечные лучи подчеркнули облака. В кадр попала и часть солнечных панелей Международной космической станции (МКС).

Фоловеры в соцсети активно обсуждали снимок. Некоторые заявили, что никогда не видели ничего подобного.

Ребята, как вам это удается ?, Круто!, Хороший вид из вашей квартиры, Невероятная планета, — высказались в соцсети.

Ранее NASA опубликовало фото замерзшей поверхности Энцелада. Луну Сатурна, по мнению американских ученых, частично можно сравнить по некоторым параметрам с Землей.