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NASA показало впечатляющий момент восхода диска Солнца, фото: pxhere

NASA показало впечатляющий момент восхода диска Солнца (ФОТО)

21 янв 2020, 19:12
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Фото орбитального восхода Солнца могут увидеть жители планеты.

Удивительный момент астронавты NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) зафиксировали на камеру над Филиппинским морем. Фото опубликовано в Instagram агентства.

На кадрах изображен участок над Филиппинским морем. Блики от света Солнца изменили море, оно прибрело золотой цвет. Также солнечные лучи подчеркнули облака. В кадр попала и часть солнечных панелей Международной космической станции (МКС).

NASA показало впечатляющий момент восхода диска Солнца, фото: NASA

Фоловеры в соцсети активно обсуждали снимок. Некоторые заявили, что никогда не видели ничего подобного.

Ребята, как вам это удается ?, Круто!, Хороший вид из вашей квартиры, Невероятная планета, — высказались в соцсети.

Ранее NASA опубликовало фото замерзшей поверхности Энцелада. Луну Сатурна, по мнению американских ученых, частично можно сравнить по некоторым параметрам с Землей.

Источник: Ракурс


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