NASA опубликовано фото замерзшей поверхности луны Сатурна, фото: NASA

https://racurs.ua/n132111-nasa-opublikovano-foto-zamerzshey-poverhnosti-luny-saturna.html

Ракурс

Замерзшая поверхность луны Сатурна обсуждается в научном сообществе.

Энцелад астрофизики увидели на фото. Соответствующий кадр опубликован в Instagram NASA.

Поверхность спутника планеты покрыта ярко-белой коркой льда. На изображении четко видно объект.

Спутник, по мнению американских ученых, частично можно сравнить по некоторым параметрам с Землей. Размеры Энцелада не очень большие. Его ширина составляет всего 500 км.

На поверхности спутника много жидкой соленой воды и простых органических материалов. В большом океане под ледяной корой, как отмечают специалисты, много гидротермальных жерл.

В Instagram фоловеры были в восторге от изображения. Некоторые отметили, что впервые видят такой объект.

Очень красиво. Круто!, Там наверне теплее, чем в Эдмонтоне, Магия, Похоже на шарик для гольфа, — заявили в соцсети.

Ранее астронавт NASA Кристина Кук показала фото Луны с борта МКС. Она стала первой человека, который смог увидеть восход спутника Земли в новом десятилетии.