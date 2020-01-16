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NASA опубликовано фото замерзшей поверхности луны Сатурна, фото: NASA

NASA показало фото замерзшей поверхности луны Сатурна

16 янв 2020, 08:52
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Замерзшая поверхность луны Сатурна обсуждается в научном сообществе.

Энцелад астрофизики увидели на фото. Соответствующий кадр опубликован в Instagram NASA.

Поверхность спутника планеты покрыта ярко-белой коркой льда. На изображении четко видно объект.

Спутник, по мнению американских ученых, частично можно сравнить по некоторым параметрам с Землей. Размеры Энцелада не очень большие. Его ширина составляет всего 500 км.

На поверхности спутника много жидкой соленой воды и простых органических материалов. В большом океане под ледяной корой, как отмечают специалисты, много гидротермальных жерл.

NASA опубликовано фото замерзшей поверхности луны Сатурна, фото: NASA

В Instagram фоловеры были в восторге от изображения. Некоторые отметили, что впервые видят такой объект.

Очень красиво. Круто!, Там наверне теплее, чем в Эдмонтоне, Магия, Похоже на шарик для гольфа, — заявили в соцсети.

Ранее астронавт NASA Кристина Кук показала фото Луны с борта МКС. Она стала первой человека, который смог увидеть восход спутника Земли в новом десятилетии.

Источник: Ракурс


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