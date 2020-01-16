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Ракурс
Нардеп Юрчишин отличился отвратительной выходкой в ​​Раде, фото: facebook

Нардеп Юрчишин отличился отвратительной выходкой в ​​Раде (ВИДЕО)

16 янв 2020, 08:26
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Ярослав Юрчишин отличился отвратительной выходкой в Верховной Раде.

Представитель партии «Голос» во время работы ковырялся в носу и был погружен во что-то в телефоне. Видео поведения народного депутата в парламенте опубликовано на YouTube-канале News 360.

Юрчишин не замечал, что его могут снимать во время трансляции заседания. Он не обращал внимания на окружающих, с сосредоточенным видом занимался своим делом.

В соцсетях возмущены действиями депутата. Фоловеры активно критиковали заместителя председателя партии «Голос» в комментариях, а также осудили действия других парламентариев.

Он ел то, что достал из носа?, Это ужасно, Кто выбирал?, Люди с улицы, Этот созыв — позор для мировой политики, — высказывались граждане.

Ранее Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», рассказал, почему народный депутат Роман Иванисов, которого судили за изнасилование, не сложил свой мандат. В «Слуге народа» утверждают, что не знали о судимости.

Источник: Ракурс


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