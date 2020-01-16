Нардеп Юрчишин відзначився огидною витівкою в Раді, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n132110-nardep-urchyshyn-vidznachyvsya-ogydnou-vytivkou-v-radi-video.html

Ракурс

Ярослав Юрчишин відзначився огидною витівкою у Верховній Раді.

Представник партії «Голос» під час роботи копирсався у носі та був занурений у щось в своєму телефоні. Відео поведінки народного депутата у парламенті опубліковано на YouTube-каналі News 360.

Юрчишин не помічав, що його можуть знімати під час трансляції засідання. Він не звертав уваги на оточуючих, з зосередженим виглядом займався своєю справою.

В соцмережах обурені діями депутата. Фоловери активно критикували заступника голови партії «Голос» в коментарях, а також дії інших парламентарів.

Він їв те, що дістав з носа?, Це жахливо, Хто вибирав?, Люди з вулиці, Це скликання — ганьба для світової політики, — висловлювались громадяни.

Раніше Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», розповів, чому народний депутат Роман Іванісов, якого судили за зґвалтування, не складає свій мандат. У «Слузі народу» стверджують, що не знали про судимість.