Давид Арахамія, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n132084-sprava-ivanisova-arahamiya-rozpoviv-chomu-sudymyy-za-z-valtuvannya-narodnyy-deputat-ne-skladaie.html

Ракурс

Давид Арахамія, очільник парламентської фракції «Слуга народу», розповів, чому судимий за зґвалтування народний депутат Роман Іванісов не складає свій мандат.

За словами Арахамії, згідно із законодавством, виключений зі складу фракції «Слуга народу» Іванісов може залишатися депутатом, повідомляє «Радіо Свобода».

Ну що я можу зробити? Є закон України. Я можу тиснути з точки зору моральної сторони, — відповів Арахамія журналістам, які нагадали, що він обіцяв тиснути на Іванісова щодо складання мандату.

За його словами, відповідні розмови з Іванісовим неодноразово відбувалися і саме з цим пов’язана його тривала відсутність у парламенті.

Але, на жаль, не завжди тиск моральний може працювати так, як тиск законодавчий. За законом він може залишатися депутатом, — наголосив Арахамія.

За словами Арахамії, Іванісов під час особистої розмови з цього питання заявив, що «це відбулося давно, він відбув покарання і після того показав себе як нормальна людина».

Можливо, якщо тиск з нашого боку буде поєднаний з тиском з боку суспільства, це спрацює краще, ніж просто з одного боку, — наголосив Арахамія. — Зараз у мене вичерпані інструменти тиску.

Іванісов після тривалої відсутності з’явився у сесійній залі парламенту 14 січня. У «Слузі народу» стверджують, що не знали про судимість Іванісова за зґвалтування, коли включали його до своєї команди.

Нагадаємо, в листопаді президент України Володимир Зеленський запевнив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо підтвердиться інформація про його можливу судимість за зґвалтування.