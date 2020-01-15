Давид Арахамия, фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n132084-delo-ivanisova-arahamiya-rasskazal-pochemu-sudimyy-za-iznasilovanie-narodnyy-deputat-ne-slojil.html

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Давид Арахамия, глава парламентской фракции «Слуга народа», рассказал, почему судимый за изнасилование народный депутат Роман Иванисов не сложил свой мандат.

По словам Арахамии, согласно законодательству, исключенный из состава фракции «Слуга народа» Иванисов может оставаться депутатом, сообщает «Радіо Свобода».

Ну что я могу сделать? Есть закон Украины. Я могу давить с точки зрения моральной стороны, — ответил Арахамия журналистам, которые напомнили, что он обещал давить на Иванисова относительно сложения мандата.

По его словам, соответствующие разговоры с Иванисовы неоднократно происходили и именно с этим связано его длительное отсутствие в парламенте.

Но, к сожалению, не всегда давление моральное может работать так, как давление законодательное. По закону он может оставаться депутатом, — подчеркнул Арахамия.

По словам Арахамии, Иванисов во время личной беседы по этому вопросу заявил, что «это произошло давно, он отбыл наказание и после того показал себя как нормальный человек».

Возможно, если давление с нашей стороны будет совмещено с давлением со стороны общества, это сработает лучше, чем просто с одной стороны, — отметил Арахамия. — Сейчас у меня исчерпаны инструменты давления.

Иванисов после длительного отсутствия появился в сессионном зале парламента 14 января. В «Слуге народа» утверждают, что не знали о судимости Иванисова за изнасилование, когда включали его в свою команду.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский заверил, что заставит Иванисова сложить мандат, если подтвердится информация о его возможной судимости за изнасилование.