NASA опубліковано фото замерзлої поверхні місяця Сатурна, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n132111-nasa-opublikovano-foto-zamerzloyi-poverhni-misyacya-saturna.html

Ракурс

Замерзла поверхня місяця Сатурна обговорюється у науковому співтоваристві.

Енцелад астрофізики побачили на фото. Відповідний кадр опубліковано в Instagram NASA.

Поверхня супутника планети вкрита яскраво-білою кіркою льоду. На зображенні чітко видно об'єкт.

Супутник, на думку американських вчених, частково можна порівняти за деякими параметрам з Землею. Розміри Енцелада не дуже великі. Його ширина становить всього 500 км.

На поверхні супутника багато рідкої солоної води та простих органічних матеріалів. У великому океані під крижаною корою, як зазначають фахівці, багато гідротермальних жерл.

В Instagram фоловери були у захваті від зображення. Деякі зазначили, що вперше бачать такий об'єкт.

Дуже гарно. Круто!, Там мабуть тепліше, ніж в Едмонтоні, Магія, Схоже на культку для гольфу, — заявили у соцмережі.

Раніше астронавт NASA Крістіна Кук показала фото Місяця з борту МКС. Вона стала першою людину, яка змогла побачити схід Місяця у новому десятилітті.