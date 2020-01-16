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NASA опубліковано фото замерзлої поверхні місяця Сатурна, фото: NASA
NASA опубліковало фото замерзлої поверхні місяця Сатурнаhttps://racurs.ua/ua/n132111-nasa-opublikovano-foto-zamerzloyi-poverhni-misyacya-saturna.htmlРакурс
Замерзла поверхня місяця Сатурна обговорюється у науковому співтоваристві.
Енцелад астрофізики побачили на фото. Відповідний кадр опубліковано в Instagram NASA.
Поверхня супутника планети вкрита яскраво-білою кіркою льоду. На зображенні чітко видно об'єкт.
Супутник, на думку американських вчених, частково можна порівняти за деякими параметрам з Землею. Розміри Енцелада не дуже великі. Його ширина становить всього 500 км.
На поверхні супутника багато рідкої солоної води та простих органічних матеріалів. У великому океані під крижаною корою, як зазначають фахівці, багато гідротермальних жерл.
В Instagram фоловери були у захваті від зображення. Деякі зазначили, що вперше бачать такий об'єкт.
Дуже гарно. Круто!, Там мабуть тепліше, ніж в Едмонтоні, Магія, Схоже на культку для гольфу, — заявили у соцмережі.
Раніше астронавт NASA Крістіна Кук показала фото Місяця з борту МКС. Вона стала першою людину, яка змогла побачити схід Місяця у новому десятилітті.
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