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NASA опубліковано фото замерзлої поверхні місяця Сатурна, фото: NASA

NASA опубліковало фото замерзлої поверхні місяця Сатурна

16 січ 2020, 08:52
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Замерзла поверхня місяця Сатурна обговорюється у науковому співтоваристві.

Енцелад астрофізики побачили на фото. Відповідний кадр опубліковано в Instagram NASA.

Поверхня супутника планети вкрита яскраво-білою кіркою льоду. На зображенні чітко видно об'єкт.

Супутник, на думку американських вчених, частково можна порівняти за деякими параметрам з Землею. Розміри Енцелада не дуже великі. Його ширина становить всього 500 км.

На поверхні супутника багато рідкої солоної води та простих органічних матеріалів. У великому океані під крижаною корою, як зазначають фахівці, багато гідротермальних жерл.

NASA опубліковано фото замерзлої поверхні місяця Сатурна, фото: NASA

В Instagram фоловери були у захваті від зображення. Деякі зазначили, що вперше бачать такий об'єкт.

Дуже гарно. Круто!, Там мабуть тепліше, ніж в Едмонтоні, Магія, Схоже на культку для гольфу, — заявили у соцмережі.

Раніше астронавт NASA Крістіна Кук показала фото Місяця з борту МКС. Вона стала першою людину, яка змогла побачити схід Місяця у новому десятилітті.

Джерело: Ракурс


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