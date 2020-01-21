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Ракурс
Алексей Гончарук. Фото: Telegram

Плодящие коррупцию непрофильные активы госкомпаний будут переданы в частную собственность — Гончарук

21 янв 2020, 19:39
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Борьба с коррупцией эффективна лишь в том случае, если будет исключена причина коррупции. Непрофильные активы государственных компаний, которые мешают развитию госпредприятий, работают в убыток и создают предпосылки для создания коррупционных схем, будут переданы в частную собственность через приватизацию.

Такое заявление сделал во время сегодняшнего совещания с представителями государственных предприятий премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Гончарук уточнил, что речь в данном случае идет о свинофермах, конюшнях и прочих подсобных хозяйствах в структуре госпредприятий.

Проведение приватизации и передача данных активов в частную собственность позволит не только выручить дополнительные денежные средства, но и поможет госпредприятиям сконцентрироваться на профильных задачах, что положительно отразится на эффективности их работы.

Премьер-министр добавил, что данные активы представляют собой коррупционные риски, которые необходимо искоренить.

Источник: Ракурс


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